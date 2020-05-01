هاشم: سيبقى عمال هذا الوطن صناع الأمل بحياة افضل

سأل عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "اي عيد يحل هذا العام على عمال ​لبنان​ وهم يعيشون الم الأيام والقلق على لقمة العيش والغد المثقل بالهموم الحياتية"، مشددا على أن "عمال هذا الوطن سيبقون صناع الأمل بحياة افضل ليستمر وطن الحق والعدالة والحرية فتحية لعمال لبنان في عيدهم وعلى امل ان تحمل الأيام القادمة ما يطمئن اللبنانيين وعمالهم".

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