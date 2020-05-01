شكرا لقرائتكم خبر عن القطار المكهرب والمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد تخصيص نحو 52.9 مليار جنيه استثمارات حكومية لقطاع النقل، يخص منها 39 مليار جنيه لوزارة النقل وبنسبة نمو بلغت 84%، وذلك فى بيانها عن خطة التنمية المستدامة للعام المالى الجديد 2020 / 2021.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز مستهدفات الخطة فيما يخص مترو الأنفاق بخطة التنمية العام المالي 2020/2021 علي النحو الآتى:

1- استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من الخط الثالث لمترو الانفاق

2- تطوير قطارات الخط الأول.

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3- تنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع (الملك الصالح / ميدان الرماية).

4- استكمال تنفيذ القطار المكهرب للربط بين العاصمة الإدارية الجديدة وإقليم القاهرة الكبري.

جدير بالذكر أن الاستثمارات الكلية قدرت فى خطة التنمية للعام المالى 2020/2021 بـ740 مليار جنيه مقابل 840 مليار جنيه استثمارات متوقعة العام المالى الجارى، وهى أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 2018 / 2019 والتى ناهزت 970 مليار جنيه، وأنه تعويضا لاحتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا المستجد عمدت وزارة التخطيط لتخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة التى تقدر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، منها 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن العام المالى 2019 / 2020.