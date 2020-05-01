شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المنيا: 7% فقط نسبة تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الإسكان والتخطيط، بشأن توقف العديد من مشروعات الصرف الصحى بمحافظة المنيا وأن نسبة تنفيذ المشروعات بالمحافظة بشكل عام لا تتجاوز 7%، مما يمثل عبء على المواطنين جراء ذلك التوقف الذى وصل لسنوات طويلة فى بعض القرى، فبعد أن تم البدء فى الأعمال توقفت دون سابق إنذار.

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وطالب بدوى، ضرورة إعادة النظر فى الاعتمادات المالية المخصصة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى كافية لتنفيذ المشروعات المتوقفة والمفتوحة على أرض الواقع، مؤكدا أنه فى دائرة بنى مزار بمحافظة المنيا يوجد مالا يقل عن 14 قرية محرومة من الحصول على الخدمة نتيجة عدم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، فى الوقت الذى يحظى ملف مياه الشرب والصرف الصحى باهتمام كبير على أرض الواقع، مما يستوجب أن تكون هناك قرارات ومبادرات على أرض الواقع، ويتم ترجمة ذلك فى صورة قرارات فعلية على الأرض.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، أنه سبق وتقدم بالعديد من الأدوات الرقابية بشأن عدد من محطات مياه الشرب وصرف صحى، وتم الحصول على موافقات بشأن بدء الأعمال فى محطتى مجلس قروى شلقان والجرنوس وساقولة، وعدد من المحطات بعدد من القرى، لافتا إلى أن الدولة تعمل على أرض الواقع فى ملف الصرف الصحى، ولكن لابد من إعادة النظر فى الاعتمادات والمخصصات المالية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، حتى يتسنى لها تنفيذ المشروعات المتوقفة والتى تمثل عبء على المواطنين بشكل مباشر.