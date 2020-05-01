سوهاج تستعد لدفن شهيدي أحداث بئر العبد بمسقط رأسيهما في أخميم وإدفا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تستعد محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، لاستقبال جثامين المجندين اللذين استشهدا في الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، أمس الخميس، ليواري التراب جسديهما بمدينة أخميم وقرية إدفا.

وخيم الحزن مدن ومراكز وقرى محافظة سوهاج عقب نبأ استشهاد المجند محمد حسانين عبد الوهاب، ابن قرية إدفا التابعة لمركز سوهاج وأحمد علي محمد أحمد، ابن مدينة أخميم ضمن الحادث الأليم.

وكتب شهيد الواجب ابن مدينة أخميم على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدوينة جاء فيها: "وسيشهد التاريخ أني قد ولدت ذكرا وتربيته رجلا .. وعشت محاربا وسأموت بطلا إن شاء الله .. فكن من تكون فأنا لا أرى أحدا".

ونعى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج ببالغ الحزن والأسى شهداء مصر الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن فى الحادث الإرهابي الغاشم الذى وقع بمحافظة شمال سيناء .

ووجه المحافظ خالص التعازي لأسرالشهداء داعيا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.