كتب هاني نصر العربي في الجمعة 1 مايو 2020 09:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترامب: مختبر ووهان مصدر جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنّه يدرس فرض رسوم عقابية على الصين، بعدما أكد إطلاعه على أدلة تشير إلى أن فيروس كورونا الجديد مصدرهُ مختبر صيني في ووهان، حيث اتُهم في الآونة الأخيرة بالافتقار إلى الشفافية.

ورداً على مراسل في البيت الأبيض سأله هل أنه اطلع على أدلة تجعله يعتقد جدياً أن معهد ووهان للفيروسات هو مصدر جائحة كورونا، قال ترامب: "نعم".

وأضاف ترامب "أنّه شيء كان يمكن احتواؤه في مكان المنشأ، وأعتقد أنه كان من الممكن احتواؤه بسهولة كبيرة"، ولم يحدد الرئيس الأمريكي الأدلة التي اطلع عليها في هذا السياق، لكنّه أشار إلى أنه قد يفرض على الصين "رسوماً جمركية" عقابيّة.

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ورداً على سؤال آخر حول احتمال أن لا ترد الولايات المتحدة ديونها للصين، في إجراء انتقامي، قال ترامب: "يمكنني أن أفعل ذلك بشكل مختلف، عبر فرض ضرائب جمركية"، كما فعل في السابق خلال النزاع التجاري بين بلاده وبكين، حيث أنه عادة ما يهاجم ترامب الصين منذ بداية الجائحة التي أضعفت الاقتصاد الأمريكي.

من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إنه لا يعرف "بدقة" من أين بدأ الوباء، موضحا في مقابلة مع إذاعة محلية بأنه "لا يعرف إذا كان مصدره معهد ووهان للفيروسات، لا نعلم إذا أتى من سوق ووهان، أو من مكان آخر".

وأضاف وزير الخارجية "ليست عندنا تلك الإجابات؛ ولهذا أوضح الرئيس ترامب أننا في حاجة لها".