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آرسنال يفتح الباب أمام مغادرة أوزيل

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن آرسنال الإنجليزي يخطط للاستغناء عن خدمات لاعبه الألماني، مسعود أوزيل، خصوصًا وأن عقده سينتهي الموسم القادم.

ويبدو مستقبل أوزيل غير واضح، لكن وكيل أعماله إركوت سوجوت أكد أنه من المستحيل أن يخل أوزيل بعقده مع آرسنال.

وبحسب شبكة "ESPN" لا يبدو آرسنال متحمسا لتمديد عقد أوزيل الذي يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يدفع للاعتقاد بأن الألماني سيرحل عن الفريق اللندني دون مقابل الموسم المقبل.

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وتأتي هذه الأنباء رغم اعتماد مدرب آرسنال الجديد ميكيل أرتيتا على قدرات أوزيل في الفترة التي سبقت توقف المنافسات بسبب تفشي فيروس .

ويسعى آرسنال من خلال هذه الخطوة تخفيض رواتبه العالية، خصوصا مع تواصل الغياب عن مسابقة .

وأضافت الشبكة أن آرسنال لا يمانع التخلي عن أوزيل بنهاية الموسم الحالي من أجل الحصول على عائد مادي، لكن راتب اللاعب الضخم يقف مانعا دون حدوث ذلك، علما بأن أندية ميلان وإنتر ميلان وفنربخشه، تبدي اهتمامها بخدمات اللاعب الألماني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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