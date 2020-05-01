آرسنال يفتح الباب أمام مغادرة أوزيل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن آرسنال الإنجليزي يخطط للاستغناء عن خدمات لاعبه الألماني، مسعود أوزيل، خصوصًا وأن عقده سينتهي الموسم القادم.

ويبدو مستقبل أوزيل غير واضح، لكن وكيل أعماله إركوت سوجوت أكد أنه من المستحيل أن يخل أوزيل بعقده مع آرسنال.

وبحسب شبكة "ESPN" لا يبدو آرسنال متحمسا لتمديد عقد أوزيل الذي يتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو ما يدفع للاعتقاد بأن الألماني سيرحل عن الفريق اللندني دون مقابل الموسم المقبل.

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وتأتي هذه الأنباء رغم اعتماد مدرب آرسنال الجديد ميكيل أرتيتا على قدرات أوزيل في الفترة التي سبقت توقف المنافسات بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويسعى آرسنال من خلال هذه الخطوة تخفيض رواتبه العالية، خصوصا مع تواصل الغياب عن مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الشبكة أن آرسنال لا يمانع التخلي عن أوزيل بنهاية الموسم الحالي من أجل الحصول على عائد مادي، لكن راتب اللاعب الضخم يقف مانعا دون حدوث ذلك، علما بأن أندية ميلان وإنتر ميلان وفنربخشه، تبدي اهتمامها بخدمات اللاعب الألماني.