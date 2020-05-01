عدد المتعافين الجدد أعلى من عدد المرضى الجدد في كورونا بالبلاد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 223، صباح اليوم، الجمعة، أي بارتفاع حالة واحدة عن أمس فقط، في حين تراجع عن الحالات الخطرة إلى 105 وعدد الخاضعين إلى أجهزة تنفس اصطناعي إلى 83.

وبالنسب، تبلغ نسبة التراجع الإصابات الخطيرة 10.26٪ وفي المرضى الخاضعين لأجهزة تنفس اصطناعي بـ2.35٪.

كما انخفض عدد المصابين بحالات طفيفة إلى 6836، في حين ارتفع عدد المصابين بحالات متوسطة إلى 82.

ويخضع 332 للعلاج في المشافي، و1746 للعلاج في الفنادق و4138 للعلاج في منازلهم.

وبلغ عدد المتعافين الكلي إلى 8758، أي شفاء 346 منذ الأمس.