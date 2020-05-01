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إنتر ميلان يحدد سعر مدافعه سكرينيار

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق إنتر ميلان الإيطالي حدد السعر النهائي لمدافعه، ميلان سكرينيار، في ظل رغبة مانشستر سيتي الإنجليزي بالحصول على خدماته.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن إنتر ميلان سيكون مستعدًا فقط للنظر في السماح لمدافعه سكرينيار بالرحيل، مقابل مبلغ مالي لا يقل عن 70 مليون يورو.

وأضاف أن مانشستر سيتي لم يتخل عن ملاحقته لسكرينيار، لاسيما وأنه يعد الخيار الأول لبيب غوارديولا، المدير الفني للسيتيزنز.

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وتابع الموقع أن الصفقة قد تكون صعبة على مانشستر سيتي، في ظل استبعاد الفريق من منافسات بسبب انتهاكات اللعب المالي النظيف، بجانب تفشي وما ترتب عليها من آثار اقتصادية على الأندية.

وانضم سكرينيار لصفوف إنتر ميلان، في صيف 2017، قادمًا من سامبدوريا، في صفقة بلغت قيمتها 34 مليون يورو.

ولعب سكرينيار 32 مباراة هذا الموسم بقميص إنتر ميلان، فيما يمتلك 31 مباراة دولية رفقة منتخب بلاده.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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