شكرا لقرائتكم خبر عن تايلاند تسجل 6 إصابات جديدة بكورونا ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت تايلاند اليوم الجمعة عن 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا لكنها لم تسجل وفيات جديدة مما يرفع إجمالي الإصابات إلى 2960 بينما ظلت الوفيات عند 54 حالة، وذلك منذ بدء تفشي المرض في يناير. وتراجعت الإصابات اليومية الجديدة لأقل من عشر حالات لخمسة أيام متتالية. والإصابات الست الجديدة هي أيضا أقل عدد من الحالات اليومية التي يتم رصدها منذ مطلع مارس.

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