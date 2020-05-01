شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تخفف قيود كورونا وتسمح باستئناف الأنشطة الاقتصادية التي لا تستدعي تجمعات والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف محيي الدين في خطاب تلفزيوني أن القطاعات الاقتصادية التي تشمل تجمعات كبيرة من الناس لن يسمح لها باستئناف العمل.
وأغلقت ماليزيا كل الأعمال غير الضرورية والمدارس وحظرت التجمعات العامة كما قيدت حركة السفر منذ 18 من مارس مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وبلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في ماليزيا 6002 حالة حتى أمس الخميس، وتباطأت وتيرة اكتشاف حالات جديدة في الأيام القليلة الماضية.
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