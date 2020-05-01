دياب للعمال بعيدهم: يبقى الأمل بكم لإعادة عجلة الحياة وإنقاذ لبنان

توجه رئيس ​الحكومة​ ​حسان دياب​ بمناسبة ​عيد العمال​ "إلى الذين خرجوا عند الفجر خلف لقمة العيش، إلى الذين يسعون في الليل والضحى طلباً للرزق، إلى الذين ينتظرون عودة العمل، إلى الذين سلبتهم الظروف عملهم، إلى كل العمال: يبقى الأمل بكم لإعادة عجلة ​الحياة​ وإنقاذ ​لبنان​، كي ننقذ عمال لبنان". وأضاف "في عيد العمال، كل عيد وأنتم بخير".

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