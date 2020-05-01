الشرطة الأسترالية تقتل رجلا أقدم على طعن عدة أشخاص في مركز تسوق في بيلبارا

أطلقت الشرطة الاسترالية النار على رجل مما أدى الى مقتله، بعد أن أقدم على طعن عدة أشخاص في مركز تسوق في بيلبارا غربي البلاد.
وأكدت الشرطة إصابة عدة أشخاص في الهجوم الذي وقع في مركز ساوث هيدلاند سكوير، فيما ذكرت وسائل إعلامية أن اثنين من المصابين في حالة خطيرة.
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