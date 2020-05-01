الصحة المكسيكية: تسجيل 1425 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مسؤولون ب​وزارة الصحة​ المكسيكية الخميس تسجيل 1425 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد و127 حالة وفاة إضافية. وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 19224 فضلا عن 1859 حالة وفاة. يذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، كشفت أنه في الوقت الذى أغلقت فيه عدد من البلدان في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية وبقية العالم حدودها وفرضت قيوداً على التحرك لاحتواء انتشار فيروس كورونا، واصلت المكسيك تسجيل طلبات لجوء جديدة للأشخاص الفارين من العنف والاضطهاد، ومساعدتهم على العثور على مكان آمن.

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