سلطات نيويورك تفتح تحقيقا بعد العثور على عشرات الجثث داخل شاحنات

فتحت سلطات ​نيويورك​ تحقيقاً بشأن مؤسّسة لدفن الموتى في بروكلين، بعد عثور ​الشرطة​ على عشرات الجثث المتحلّلة مكدّسة في ​شاحنات​.

يذكر أنه تمّ العثور على عشرات الجثث في شاحناتٍ أمام مؤسسة أندرو كليكلي لدفن الموتى الواقعة في شارع كبير في بروكلين.

وقال متحدّث باسم ​شرطة نيويورك​ إنّ عناصر الشرطة أُبلغوا بالأمر من خلال المارّة الذين اشتمّوا ​رائحة كريهة​. وأدركت الشرطة حجم الكارثة لدى وصولها الى المكان.

وقال هوارد زوكر، مدير الخدمات الصحّية المسؤولة عن تنظيم هذه المؤسّسات في ولاية نيويورك "نُجري تحقيقاً بشأن مؤسّسة دفن الموتى هذه"، مشيرا إلى أنّ هذه المؤسّسة لم تتعرض لأيّ شكاوى في الماضي.

من جهته، وصف رئيس بلديّة نيويورك بيل دي بلاسيو الوضع بأنّه "مروّع" و"غير مقبول على الإطلاق". وقال إنّ "مؤسّسات دفن الموتى هي شركات خاصّة، ويجب عليها معاملة الناس بكرامة. ولا أعرف كيف أمكنها السماح بحصول أمر كهذا".