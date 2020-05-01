12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

أظهرت بيانات ​لجنة الصحة​ الوطنية في ​الصين​، الجمعة، أن السلطات سجلت 12 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ في 30 من نيسان ارتفاعا من 4 ​حالات​ في اليوم السابق، مشيرة الى أن 6 من حالات الإصابة ​الجديدة​ لأشخاص قادمين من الخارج مقارنة مع 4 في اليوم السابق، فيما لم يتم تسجيل إصابات محلية جديدة في اليوم السابق.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أيضا عن رصد 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض في 30 من نيسان انخفاضا من 33 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 82874، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 مع عدم تسجيل وفيات جديدة الخميس.