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12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

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أظهرت بيانات ​لجنة الصحة​ الوطنية في ​الصين​، الجمعة، أن السلطات سجلت 12 إصابة جديدة ب​فيروس ​ في 30 من نيسان ارتفاعا من 4 ​حالات​ في اليوم السابق، مشيرة الى أن 6 من حالات الإصابة ​الجديدة​ لأشخاص قادمين من الخارج مقارنة مع 4 في اليوم السابق، فيما لم يتم تسجيل إصابات محلية جديدة في اليوم السابق.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أيضا عن رصد 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض في 30 من نيسان انخفاضا من 33 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الصين 82874، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 مع عدم تسجيل وفيات جديدة الخميس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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