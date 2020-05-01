رمايات بالذخائر الحية لسفن أسطول المحيط الهادئ الروسي

أجرت السفن الحربية التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي سلسلة من الرمايات بالذخائر الحية على الأهداف الجوية والساحلية وذلك باستخدام المدافع والصواريخ المضادة للجو.
ولفت ناطق باسم الأسطول الى إن طراد "فارياغ" الحامل للصواريخ ومدمرة"بيستري" وكذلك سفينتي مكافحة الغواصات "الأميرال تريبوتس" و" الأميرال بانتيلييف" نفذتا الرماية من مدافع "آكا – 130" و" آكا – 100" الأوتوملتيكية على الأهداف الساحلية المستورة.
واشار الى أن سيناريو التدريبات قضى بأن تكون تحشدات المعدات الحربية والمنشآت الدفاعية للعدو الافتراضي أهدافا تدريبية لها.
ومن ناحية أخرى فإن وكالة "إنترفاكس" الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بإجراء التدريبات الخاصة بصد غارات جوية للعدو الافتراضي من قبل السفن الحربية الصديقة، ولعبت صواريخ "سامان" التدريبية دور الأهداف التي هاجمت السفن .
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