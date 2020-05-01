السجن 15 عاما لصحافي أدين "بتحقير" الحزب الشيوعي في الصين

أعلنت المحكمة الشعبية في مقاطعة غويانغ باقليم هونان (وسط ​الصين​) في بيان، الحكم على صحافي صيني أدين خصوصا "بتحقير" ​الحزب الشيوعي​ الحاكم و​الحكومة​، ب​السجن​ 15 عاما، مشيرة الى ان الحكم صدر الخميس على المدون شين جيرين الذي كان يعمل في صحيفة الشعب الرسمية في الماضي.

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