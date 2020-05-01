بكين تعيد فتح الحدائق والمتاحف للجمهور

أشارت قناة "​سكاي نيوز​" الى أن "بكين اعادت فتح الحدائق والمتاحف أمام الناس".

هذا وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد مليون إصابة حول العالم، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول الماضي، كما تسبب الفيروس في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

هذا ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على قرار يدعو إلى "التعاون الدولي" لمكافحة فيروس كورونا المستجد وهو أول نص تعتمده المنظمة الدولية منذ تفشي الوباء في العالم أجمع.