بومبيو: جاهزون لأي سيناريو محتمل في كوريا الشمالية

أفاد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بأن الولايات المتحدة جاهزة لأي سيناريو محتمل في كوريا الشمالية، وسط تقارير غير مؤكدة حول مرض زعيمها، كيم جونغ أون.
واشار بومبيو خلال حوار تلفزيوني الى انه "من غير المعتاد، ولكن ليس من غير المسبوق، أن يغيب القائد الشمالي عن الأنظار لمدة أسبوعين".
وأضاف: "لكن بخلاف هذا، ليس لدي ما يمكنني أن أشاركه معكم، نحن مستمرون في مراقبة الوضع عن كثب. ونعمل لنضمن أننا جاهزون لأي احتمال هناك".
وتابع: "أوضح الرئيس الاميركي دونالد ترامب من قبل ما الذي يحدث"، مضيفا: "لدينا مهمة واحدة، وهي تنفيذ الاتفاق الذي وُقع في سنغافورة، والذي يتضمن التأكد من أن هذا البلد ليس لديه أسلحة نووية وأنه بإمكاننا أن نمنح المواطنين الكوريين الشماليين حياة أفضل".
وأكد بومبيو على أن أميركا ما زلت تركز على إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي، بغض النظر عما يحدث داخل النظام.
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