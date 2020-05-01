شكرا لقرائتكم خبر عن لمواجهة كورونا.. 180% نسبة الزيادة فى المخصصات للنظافة بالموازنة العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" ، والذى تم إحالته للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تمهيدًا لمناقشته فى اللجان النوعية، أن المصروفات المخصصة لصالح شراء السلع والخدمات بالحكومة وصلت نحو100 مليار و200 مليون جنيه فى الموازنة والتى تمثل المتطلبات التى تنفقها الحكومة سنويا.

ويشمل هذا البند متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومى بما فى ذلك الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وتكاليف طبع الكتاب المدرسى وتوفير التغذية للطلبة بالمدارس، ونفقات الصيانة والمقابل النقدى للعاملين بالمناطق النائية واعتمادات المياه والإنارة، وبمراعاة مقتضيات ترشيد الإنفاق.

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وسجلت مخصصات الإنفاق للنظافة بمصروف الدولاب الحكومي ارتفاعا وصل لنسبة تتجاوز ال 180٪ وهو ما يرتبط بأزمة فيروس كورونا وما تستوجبه من نفقات لتوفير مواد للتنظيف الدورى والمكثف والتعقيم وارتفعت من مليار و536 مليون و300 ألف جنيه للعام المالي الجاري 2019-2020 لتصل ل 4 مليار و 314 مليون و700 ألف جنيه بفارق يصل ل 2 مليار و778 مليون و400 ألف.

وتمثل هذه الزيادة سابقة في هذا المخصص ولن تحدث بهذا التغير الجذري في الأعوام الماضية للسنوات المالية.