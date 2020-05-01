شمّاس كنيسة قريته.. ديرمواس تستعد لتشييع شهيدها في حادث سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

بالحزن استقبل أهالي قرية طوخ في مركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، خبر استشهاد ابن قريتهم المُجند أبانوب عبد التواب بولس، الذي سقط أمس الخميس، في الحادث الإرهابي الذي شهدته مدينة بئر العبد في شمال سيناء.

وودعت إيبارشية ديرمواس ودلجا للأقباط الأرثوذكس الشهيد، ابن كنيسة الشهيد الأنبا غللينيكوس بقرية طوخ، وأحد شمامستها.

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وقال مينا سامي، صديق الشهيد، إن شقيقه شنودة تلقى اتصالاً باستشهاده خلال الحادث الإرهابي، وسافر وعددًا من أقاربه وأهالي القرية إلى مستشفى الإسماعيلية، لاستقبال الجثمان والعودة به ليوراى الثرى داخل القرية.

ونعى المحافظ اللواء أسامة القاضي شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة، الذين سقطوا ضحية الحادث الإرهابي الغاشم، مؤكدًا أن أبطال القوات المسلحة يروون بدمائهم الذكية تراب وطنهم الغالي ويقدمون أرواحهم بطيب خاطر دفاعًا عن تراب مصرنا الغالية.

وقال المحافظ: "إن العمليات الإرهابية لن تزيد الشعب المصري إلا تماسكًا وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره"، مشيرًا إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري ووقوفه صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم، وجهاز الشرطة القوى لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب في الداخل والخارج".​