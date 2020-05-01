لتعلمها وقت الحظر.. 15 لغة بعدد الساعات التي تحتاج لإتقانها

محمد اسماعيل - القاهرة - قدمت "سي إن إن" تصنيفًا للغات للراغبين في تعلمها، أثناء وقت الحظر الذي فرضه فيروس كورونا على بلدان العالم.

واستندت الوكالة الأمريكية في تصنيفها إلى معهد الخدمة الخارجية الأمريكية، الذي أشارت إلى أنه موقعه على الإنترنت يوفر الكتب والأشرطة الخاصة بهذه اللغات.

أسهل اللغات (نحو 600 ساعة من الدراسة)

إلى جانب اللغتين الهولندية والنرويجية، تتطلب اللغات اللاتينية الشهيرة، مثل الإيطالية، والفرنسية، والإسبانية، والبرتغالية، حوالي 600 ساعة من الدراسة لتحقيق "الكفاءة المهنية العامة" في التحدث والقراءة.

الألمانية (750 ساعة)

وقد تبدو اللغة الألمانية صعبة جداً، فتتضمن اللغة أسماء ذكورية وأنثوية وحيادية. لكن، من ناحية أخرى، سيكون النطق والتهجئة واضحًا بمجرد تعلم قواعدها الكثيرة.

وأثناء تعلم هذه اللغة، ستدرك أن الألمان لن يقاطعوك أبدًا أثناء محادثة، فهم يتنظرون سماع الفعل في نهاية الجملة لمعرفة ما تتحدث عنه.

الملايو والسواحيلية (900 ساعة)

تُعد لغة الملايو اللغة المشتركة للعديد من دول جنوب شرق آسيا، وقد تم تبسيطها من خلال استخدامها كلغة ثانية من قبل غير الناطقين بها.

ويستطيع المرء استخدام صيغة الجمع من خلال تكرار كلمة مرتين، وعلى سبيل المثال، بما أن كلمة كتاب تعني "بوكو"، تعني كلمة كُتُب "بوكو بوكو". وأما اللغة السواحيلية، فتطورت كلغة تجارية في شرق أفريقيا، وهي تُوصف بأنها تحتوي على مفردات عربية مبنية على قواعد أفريقية.

المجرية (1100 ساعة)

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إذا كنت تحب التحدي، فحاول تعلم اللغة المجرية، فهي ليست مثل أي لغة أوروبية سمعتها، ربما باستثناء اللغة الباسكية.

اليونانية (1100 ساعة)

قد تكون اللغة اليونانية الحديثة أسهل لغة يمكن تعلمها من بين اللغات التي تستخدم حروف أبجدية مختلفة. وهناك كتاب ساخر بعنوان "تعلم اللغة اليونانية في 25 عامًا"، ولكن، ستتفاجأ بمدى سهولة تعلم حروفها الأبجدية، ويعود ذلك إلى كون اليونانية لغة ساهمت بالعديد من الكلمات في اللغة الإنجليزية.

الروسية (1100 ساعة)

لتعلم اللغة الروسية ميزة كبيرة، وبمجرد إتقانها، ستتمكن من فهم لغات أخرى مثل التشيكية، أو البولندية، أو البلغارية. كما يستخدم العديد من سكان مناطق الاتحاد السوفيتي السابق، من أرمينيا إلى قيرغيزستان، اللغة الروسية.

اللغة العربية ( 2200 ساعة)

تُعد الحروف المتصلة واتجاه قراءة اللغة العربية بمثابة تحدي رئيسي لمن يتعلمها. ورغم أن اللغة العربية الفصحى ستجعلك مفهومًا في أي مكان، إلا أن اللغة العربية العامية قد تكون أكثر فائدة عند الحديث مع المحليين.

اليابانية (2200 ساعة)

تحظى اليابان بالعديد من المعجبين، ولكنهم يواجهون لغة صعبة للغاية، فهي تستخدم أحرف صينية "كانجي" مقطوعة عن معناها الأصلي، إضافة إلى نظامين للكتابة المقطعية، وهما "هيراغانا"، و"كاتاكانا".

الكانتونية/الماندارين (2200)

يمكن اعتبار كل لهجة صينية لغة لوحدها، ولكن تُعد لغة الماندرين اللغة الرسمية في الصين الحديثة. ولتعقيد الأمر بشكل أكبر، يتوفر نوعان رئيسيان من الأحرف الصينية المكتوبة في ظل نظام الكتابة ذاتها، وهما: الصينية التقليدية المستخدمة في هونغ كونغ وتايوان، والصينية المبسطة في بر الصين الرئيسي.​