خطيبة شهيد سيناء تُعيد نشر دعاء ذكره قبل رحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي القناوي:

تتابع الأحداث بشكل طبيعي على صفحات موقع التواصل "فيسبوك"، بينما لعبت الصدفة وحدها دور إخبارها بالفاجعة، عندما رأت أحد الأصدقاء مدونًا على صفحته كلمات ينعى بها صديقه، وقد أرفق بالتدوينة صورة خطيبها الشهيد الملازم عبد الحميد الإمام، ضحية الحادث الإرهابي في بئر العبد بشمال سيناء.

استقبلت زينب موسى، خطيبة الشهيد الملازم عبد الحميد الإمام، خبر استشهاده بصدمة كبيرة، وقد ظنت في البداية أن التدوينة كاذبة، حتى تأكدت من صحة الأمر عبر وسائل الإعلام.

خطيبة الشهيد الملازم عبد الحميد الإمام، لم تجد أي كلمات تدونها على صفحتها الشخصية عبر "الفيسبوك"، سوى تذكرها دعاء كان يلقيه خطيبها الشهيد كلما توجه لعمله في شمال سيناء.

تضمنت آخر تدويانتها على حسابها: "عبد الحميد كنت بتحب الدعاء دا وكنت كل مرة وأنت رايح ادعيلك الدعاء دا أنت وديعة الله أودعتك عند الله الذي لا تضيع عنده الودائع".