قرية الحكامنة في بني سويف تتشح بالسواد حزنًا على شهيدها

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محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
اكتست بالسواد قرية الحكامنة التابعة لمركز بني سويف، وارتسم الحزن على الوجوه التي فارقتها البسمة، فور وصول نبأ استشهاد ابن القرية مجند محمود عادل أحمد هاشم، في الحادث الإرهابي الغاشم في جنوب مدينة بئر العبد في سيناء.
وعم الحزن والأسي على عائلة الشهيد، التي عرفت ببساطتها وجهاد أفرادها من أجل الحصول على لقمة عيش حلال، أصحاب الواجب كما يصفهم أهالي القرية، الذي أجمعوا على أنها أسرة تتمتع بجيرة حسنة.
من جانبه، أعرب المحافظ الدكتور محمد هاني عن خالص تعازيه لأسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أمن وأمان الوطن والمواطن، سائلاً أن يتغمدهم الله برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويهم نعمة الصبر والسلوان، وأن يمن بعاجل شفائه على المصابين.
ووصف المحافظ الحادث الإرهابي بالخسيس والغاشم، مؤكدًا على أن تلك الأعمال الإجرامية والإرهابية المقيتة لن تنال من عزيمة الدولة شعبًا وقيادة سياسية وقوات مسلحة وشرطة باسلة في القضاء على الإرهاب الذي لا دين له ولا وطن.
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