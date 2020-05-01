بريطانيا تجتاز ذروة وباء كورونا.. جونسون يعترف: استخدام الكمامة مفيد

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، أنه سيعد خطة شاملة الأسبوع القادم لإعادة فتح المدارس، وعودة الأنشطة الاقتصادية.

وقال جونسون، في أول مؤتمر صحافي له بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وعودته للعمل، إن المملكة المتحدة “اجتازت مرحلة الذروة في انتشار الفيروس وهو الآن في انحسار”، مؤكداً أن هناك ضرورة لكي لا تخاطر البلد بإمكانية انتشار موجة ثانية من العدوى.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني “بإمكاننا الآن أن نرى شعاع أمل”، محذراً في نفس الوقت من كارثة “ذروة أخرى”، إن لم تف بريطانيا بشروط قبل العودة للحياة الطبيعية.

وشدد على أن له يجب فعل أي شيء كفيل بأن يؤدي لزيادة نسبة الإصابات، لافتاً إلى أن استخدام الكمامات مفيد ليس فقط من وجهة نظر تجنب نشر العدوى، بل من أجل بث الثقة بإمكانية الخروج إلى الشارع.

وتسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في وفاة 26771 شخصاً في المملكة المتحدة، فيما بلغ عدد الإصابات بالفيروس 171 253، حسب السلطات البريطانية التي لا تعلن عن عدد حالات الشفاء حتى الآن.