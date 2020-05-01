استغلت وقت الإفطار…توقيف “جيتسكي” محملا بالمخدرات في عرض البحر

تمكن الحرس المدني الإسباني بتنسيق مع السلطات الأمنية بمدينة طنجة، مساء يوم الخميس، من توقيف ساىق دراجة مائية محملة بمخدر الشيرا.

وحسب مصدر مطلع، فإنه بعد ورود المعلومة من طرف المصلحة الأمنية بالميناء، تم إعلام الحرس المدني الإسباني مباشرة ليتم توقيفه بالمياه الإسبانية عرض البحر وبحوزته 4 رزم من مخدر الشيرا.

وشهد ميناء طنجة المدينة، مساء يوم الخميس، استنفارا كبيرا، بسبب عملية تهريب رزم من المخدرات عبر دراجة مائية جيتسكي، إذ استغل 7 أشخاص فترة الإفطار بعد آذان المغرب، وظهروا مدججين بسيوف كبيرة، وسط ميناء خال من الأمن.

وكان المعنيون على متن سيارة من نوع مرسيديس دخلت محيط الميناء بعد تهديد حارس أمن خاص مكلف بالحراسة، وقاموا بوضع 4رزم من الحشيش وفي سرعة البرق غادر الجيتسكي نحو السواحل الإسبانية.

واستغلت هذه العصابة خلو الميناء من العمال بسبب ساعة الإفطار، وتوقف الأشغال الجارية بالمنطقة المذكورة.