بإتباع النظام الفرنسي.. برشلونة و”اليوفي” وليفربول والبايرن أبطال الدوريات في موسم “كورونا”

بعد إعلان الرابطة الفرنسية تتويج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري، كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، المتخصصة والواسعة الانتشار، هوية الفرق التي بإمكانها الفوز ببطولات اسبانيا، إيطاليا، ألمانيا، وانجلترا.

واعتمدت الرابطة الفرنسية معيار النقاط، الذي رجح كفة فريق العاصمة الفرنسية الذي أعلن بطلا للدوري بعد قرار إنهائه مبكرا نتيجة التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.

واستنادا إلى المعيار ذاته، أوضحت “ماركا” أن برشلونة سيتوج بلقب الدوري الاسباني في حال إتباع النموذج الفرنسي وعدم استكمال البطولات، ويوفنتوس بطلا للدوري الايطالي، وليفربول بطلا للدوري الانجليزي، والبايرن بطلا للدوري الألماني.