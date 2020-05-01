بعد صراع مع كورونا لأسابيع في الإنعاش..مستشار جماعي “يكسب المعركة” ويغادر مستشفى طنجة

سجل مستشفى محمد السادس مساء يوم الخميس، حالة شفاء جديدة لرجل في عقده الخامس من فيروس كورونا المستجد.

وأفاد مصدر طبي، أن المعني المسمى “عبد اللطيف.م”، يبلغ من العمر 54 سنة، يشتغل أستاذا بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، ويشغر منصب مستشار جماعي بذات المدينة.

وأضاف المصدر، أن المعني دخل المستشفى قبل شهر، وهو في حالة صحية حرجة، وذلك قبل أن تتأكد إصابته بالفيروس ويتم نقله إلى مستشفى محمد السادس بطنجة، حيث يتم الإحتفاظ بالحالات الحرجة، وهناك قضى أسابيع في الإنعاش.

جدير بالذكر، أن جهة طنجة سجلت لحدود الساعة 49 حالة شفاء، مقابل 597 إصابة مؤكدة .