بعد طعن في قرار الإغلاق.. المحكمة الألمانية تسمح بفتح أبواب المساجد للصلاة

قررت المحكمة الدستورية الألمانية، اليوم الخميس، السماح للمساجد بفتح أبوابها للصلاة، بعد إغلاقها الشهر الماضي.

وسيُسمح للمساجد التي ستحترم الإجراءات الأمنية، حسب قرار المحكمة الدستورية الألمانية، بفتح أبوابها للصلاة، بعدما تم قبول الطعن الذي تقدمت به جمعية إسلامية في قرار إغلاق أبواب المساجد.

يذكر أنه تم إغلاق المساجد والكنائس والمعابد اليهودية والمواقع الدينية الأخرى في ألمانيا، إلى جانب المحلات التجارية والمطاعم، في مارس الماضي، كإجراء للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في التجمعات.

وطيلة أيام الأزمة سمحت السلطات المحلية في أماكن كثيرة في ألمانيا بإذاعة الأذان خارج المساجد.

وكامت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أظهرت، في وقت سابق من اليوم الخميس، تسجيل 1478 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ألمانيا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 159119 إصابة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6288 بزيادة 173 حالة.