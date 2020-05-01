نسرين الراضي تفضح الكاميرا الخفية: “كيعيطو ليا كل عام باش نمثل معاهم”

ادعت الممثلة المغربية، نسرين الراضي، أن برامج الكاميرا الخفية في المغرب، مفبركة المحتوى، في تلميح واضح لبرنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها”، البرنامج المغربي الوحيد المعروض في رمضان الحالي في صنف المقالب.

وأكدت الفنانة نسرين الراضي، من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي،أخيرا، أنها تتلقى كل سنة، عرضا للتمثيل والتظاهر أنها وقعت ضحية مقلب الكاميرا الخفية، لكنها ترفضه.

وقطرت نسرين الراضي الشمع على الفنانين المشاركين في الكاميرا الخفية مشيتي فيها، وقالت: “كون هاد الكاميرا الخفية مكانوش كيعيطو ليا كل عام باش نمثل معاهم، نشك نقول راه بنادم بصح كايتقولب”.

وأضافت: “علاش ماتكونش عندنا بصح كاميرا خفية مخدومة مزيان، تجيبني ونبقى نتعصب، علاش علاش مكاينش هادشي وا علاش؟”.

ويجد برنامج الكاميرا الخفية “مشيتي فيها” انتقادات بالجملة، نتيجة الهفوات التي توضح للمشاهد أن ما يحصل للضيوف مفبرك فعلا، لكن بالمقابل يحقق نسب مشاهدة عالية، وسجل أخيرا رقما قياسيا في تاريخ القنوات المغربية هو متابعة 14.5 مليون مشاهد لإحدى حلقات الأيام الأولى من الموسم الرمضاني الحالي.