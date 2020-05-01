وهبي أخفى تهنئة ملكية عشية مؤتمر حزبه في فبراير -صور

أخفى عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، رسالة تهنئة تلقاها من الملك محمد السادس يوما واحدا قبل المؤتمر الرابع لحزب، الذي حمله إلى رئاسة الحزب.

رسالة التهنئة المكتوبة توصل بها وهبي، لكنه رفض نشرها “حتى لا يقال إنها محاولة للاستناد إلى الرسالة الملكية لتعزيز فرصه لنيل منصب الأمين العام للحزب، وإضعاف خصومه الذين كانوا يتنافسون بجانبه على المنصب المذكور”، وفقا لما قال مصدر مقرب منه ل”اليوم24”.

الرسالة الملكية مدحت عطاء وهبي في المجال السياسي والحقوقي، بل ودعته إلى مزيد من العطاء في هذا الباب.

وكانت مناسبة توصل وهبي بهذه الرسالة الملكية في 7 فبراير الماضي، هو كتابه (في نقد السياسة)، وقد صدرت طبعته الأولى في يناير 2020، ويتضمن آراء ومواقف حول مواضيع في السياسة المحلية، أبرزها دفاعه عن حملة المقاطعة الشعبية لعام 2018، وكان هو من أبرز المدافعين فيها عن حقوق المشاركين فيها. وقدم وهبي نسخة من الكتاب إلى الملك في وقت لاحق.

ووفق مصدر “اليوم 24″، فقد كان ممكنا استغلال الرسالة في السباق الداخلي بالحزب حول منصب الأمين العام، غير أن القرار النهائي كان هو ألا يتم حشر الرسالة الملكية في أي مناقشة حزبية، وهو قرار “اتخذه وهبي بنفسه”.

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ومن المنتظر أن تصدر طبعة ثانية من الكتاب بمجرد تخفيف تدابير الحجر الصحي في البلاد. وقال وهبي إن هذه الطبعة ستتعزز ببعض المقالات والدراسات الأخيرة التي قام بها، في ضوء التطورات السياسية الأخيرة التي عرفتها البلاد، وأيضا ما حصل في حزب الأصالة والمعاصرة.

وهبي قال إن إصدار طبعة ثانية من كتابه جاء لعلاقته المختلفة مع هذا الكتاب بالضبط، ليس بسبب طبيعة ونوعية الجوانب السياسية والحقوقية التي تطرق لها فحسب، بل “كذلك بسبب العطف المولوي وكرم وتواضع جلالة الملك محمد السادس في قبول نسخة منه كهدية، ورده الكريم برسالة ملكية كلها عبارات إنسانية بليغة لن أنساها ما حييت”.

ويشدد وهبي على إصراره على إصدار طبعات عديدة من هذا الكتاب، وتقديمه بالمجان للطلبة الجامعيين لاسيما المنحدرين من القرى والمدن النائية كبلدته تالوين.