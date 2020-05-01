حالة الطقس: أجواء ربيعية لطيفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يكون الجو اليوم، الجمعة، ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
وغدا، السبت، يكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .
وبعد غد، الأحد، يكون الجو ربيعياً لطيفاً نهاراً في معظم المناطق وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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