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الصين تسجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الجمعة أن السلطات سجلت 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 30 من أبريل ارتفاعا من أربع حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن ستة من حالات الإصابة الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج مقارنة مع أربعة في اليوم السابق.

ولم تسجل الصين إصابات محلية جديدة في اليوم السابق.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية أيضا عن رصد 25 حالة إصابة جديدة بالفيروس لم تظهر عليها أعراض في 30 من أبريل انخفاضا من 33 في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد 82874، بينما ظل عدد الوفيات عند 4633 مع عدم تسجيل وفيات جديدة أمس الخميس.

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