شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحث الأطراف الليبية على وقف إطلاق النار والان نبدء بالتفاصيل

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأطراف الليبية إلى اغتنام فرصة الدعوات المحلية والدولية لوقف إطلاق النار ووقف جميع العمليات العسكرية على الفور واستئناف محادثات اللجنة العسكرية المشتركة ( 5 + 5 ).

ورحبت البعثة في بيان صادر اليوم بالمبادرات التي من شأنها أن تسمح للشعب الليبي، الذي يرزح تحت وطأة هذا النزاع، بالاحتفال بشهر رمضان المبارك بسلام.

وحثت جميع الأطراف على الامتناع عن أية أعمال أو تصريحات استفزازية تهدد احتمالات تحقيق هدنة حقيقية واستدامتها، ويشمل ذلك محاولات استغلال فترات الهدوء من طرف أو آخر لتعزيز موقفه بتوفير الأسلحة والمرتزقة.

كما دعت المجتمع الدولي ككل إلى استخدام نفوذه لضمان الالتزام بحظر التسليح وإنفاذه على النحو الذي دعت إليه خلاصات مؤتمر برلين ونص عليه القرار رقم 2510 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء النزاع المسلح في ليبيا.

وجددت البعثة دعوتها إلى أطراف النزاع كافة لوقف جميع العمليات العسكرية على الفور وإتاحة المجال للسلطات للتصدي لتهديد جائحة ( كوفيد - 19 ).