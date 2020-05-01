السعودية ترحب بإعلان ألمانيا تصنيف "مليشيا حزب الله منظمة إرهابية"

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية تصنيف "مليشيا حزب الله منظمة إرهابية"، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.

ونوهت الوزارة، بحسب وكالة الانباء السعودية (واس) "بأهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليميًا ودوليًا".

وجددت الوزارة " التأكيد على المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار".

جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الألمانية حظر كل نشاطات حزب الله اللبناني في ألمانيا.

وكان متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قد أكد في وقت سابق من اليوم أن ألمانيا بصدد حظر حزب الله اللبناني من العمل في البلاد، وقال المتحدث إن وزير الداخلية هورست زيهوفر أعلن الحظر.

وفي هذا الإطار، داهمت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم أربعة مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن يعتقد أن لها صلات بحزب الله.

وكتب ستيف ألتر أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست سيهوفر، في تغريدة على تويتر، أن وزير الداخلية "منع اليوم نشاط المنظمة الإرهابية الشيعية حزب الله في ألمانيا".

وكانت نشاطات الجناح العسكري فقط لحزب الله، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية، محظورة، لكن ذلك لا يشمل نشاطات الجناح السياسي.



