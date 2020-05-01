أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان جمهورية ألمانيا الاتحادية تصنيف "مليشيا حزب الله منظمة إرهابية"، وحظر كافة أنشطتها على أراضيها.
ونوهت الوزارة، بحسب وكالة الانباء السعودية (واس) "بأهمية هذه الخطوة في إطار جهود مكافحة الإرهاب إقليميًا ودوليًا".
وجددت الوزارة " التأكيد على المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف مماثل لحفظ الأمن والسلم الدوليين، وتجنيب المنطقة والعالم شرور العمليات الإرهابية المزعزعة للأمن والاستقرار".
جاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الألمانية حظر كل نشاطات حزب الله اللبناني في ألمانيا.
وكان متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية قد أكد في وقت سابق من اليوم أن ألمانيا بصدد حظر حزب الله اللبناني من العمل في البلاد، وقال المتحدث إن وزير الداخلية هورست زيهوفر أعلن الحظر.
وفي هذا الإطار، داهمت الشرطة في ساعة مبكرة من صباح اليوم أربعة مساجد ومنظمات في برلين ودورتموند ومونستر وبريمن يعتقد أن لها صلات بحزب الله.
وكتب ستيف ألتر أحد الناطقين باسم وزير الداخلية الألمانية هورست سيهوفر، في تغريدة على تويتر، أن وزير الداخلية "منع اليوم نشاط المنظمة الإرهابية الشيعية حزب الله في ألمانيا".
وكانت نشاطات الجناح العسكري فقط لحزب الله، الذي تعتبره دول الاتحاد الأوروبي حركة إرهابية، محظورة، لكن ذلك لا يشمل نشاطات الجناح السياسي.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية ترحب بإعلان ألمانيا تصنيف "مليشيا حزب الله منظمة إرهابية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.