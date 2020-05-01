شكرا لقرائتكم إيران تكدس ذهب فنزويلا.. أطنان على متن طائرات إلى طهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تجد إيران سوى فنزويلا "الحليف القديم" من أجل الغرف من ذهبها، بعد أن تداعت الأوضاع الاقتصادية في البلدين جراء انهيار سوق النفط، والعقوبات الأميركية على السواء.

فقد عمدت السلطة في فنزويلا إلى الفتح خزائن الذهب في البلاد وتسليم أطنان من صكوك المعدن الأصفر الخالص إلى حليفتها في طهران، بحسب ما نقلت شبكة بلومبيرغ عن أشخاص على اطلاع مباشر على الملف.

9 أطنان من الذهب

وأفادت المصادر أن مسؤولين حكوميين كدسوا نحو 9 أطنان من الذهب – أي ما يعادل 500 مليون دولار - على متن طائرات متجهة إلى طهران هذا الشهر كدفعة مقابل مساعدة إيران في إحياء مصافي البنزين المعطلة في فنزويلا.

وقد تركت تلك الشحنات، التي أسفرت عن انخفاض مفاجئ في أرقام الاحتياطي الأجنبي في فنزويلا، البلد الذي مزقته الأزمة الاقتصادية مع 6.3 مليار دولار فقط من الأصول بالعملة الصعبة، وهو أدنى مبلغ منذ ثلاثة عقود.

مادورو (أرشيفية- فرانس برس)

ويبدو أن الدولتين تعملان معاً من أجل الصمود في وجه العقوبات الأميركية والانهيار الناجم في أسعار النفط، في ظل الأزمة الاقتصادية التي خلفها أيضاً الفيروس التاجي المستجد

ويشكل هذا الذهب بالنسبة لإيران، مصدراً جديداً للدخل. أما بالنسبة لفنزويلا فيبدو أن العويل محصور بعدم نفاذ إمداداتها من النفط بحسب تقرير بلومبيرغ.

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إذا أضحت إيران الوجهة الأخيرة للذهب الفنزويلي في ظل نظام نيكولا مادورو.

شركة ماهان إير

أما ناقلة شحنات الذهب هذه، فما هي إلا شركة ماهان إير المدرجة على لائحة العقوبات الأميركية،.

فقد أفاد التقرير بأن شركة الطيران الإيرانية أرسلت أكثر من 6 طائرات إلى الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية الأسبوع الماضي وحده. وقد حملت على متنها قطع غيار وفنيين للمساعدة في إصلاح مصفاة رئيسية على طول الساحل الشمالي الغربي لفنزويلا.

شركة ماهان إير الإيرانية (أرشيفية- فرانس برس)

مقابل تلك المساعدة، حملت ماراكاس طائرات ماهان صكوكا من الذهب في طريق العودة إلى طهران، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأنه غير مصرح لهم بالتحدث علنًا عن المعاملات.

ولعل تلك الرحلات المشبوهة هي التي دفعت وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، إلى الإعلان أن طائرات "ماهان إير" أكبر شركة طيران إيرانية، أوصلت في الأيام الأخيرة إمدادات لحكومة مادورو. وقال: على مدى الأيام القليلة الماضية نقلت طائرات عديدة تابعة لهذه الشركة دعما غير معروف لنظام مادورو وهي نفس شركة الطيران التي استخدمتها إيران لنقل أسلحة ومقاتلين في أنحاء الشرق الأوسط.

كما شدد على ضرورة توقف تلك الرحلات، قائلاً "على الدول أن تحرم شركة “ماهان إير” من التحليق في أجوائها مثلما رفض كثيرون هبوطها في مطاراتهم."

يذكر أن واشنطن فرضت عقوبات على الشركة عام 2011، قائلة إنها قدمت دعمًا ماليًا وغير مالي للحرس الثوري الإيراني.