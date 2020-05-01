رئيس وزراء ماليزيا: سنسمح باستئناف الأنشطة الاقتصادية التي لا تستدعي تجمعات

أشار رئيس وزراء ​ماليزيا​ نجيب تون عبد الرزاق الى اننا لن نسمح باستئنافجزء كبير من الانشطة الاقتصادية التي لا تستدعي تجمعات كبيرة.

هذا وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا مليون إصابة حول العالم، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول الماضي، كما تسبب الفيروس في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.

هذا ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على قرار يدعو إلى "التعاون الدولي" لمكافحة كورونا، وهو أول نص تعتمده المنظمة الدولية منذ تفشي الوباء.