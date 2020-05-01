أشار رئيس وزراء ماليزيا نجيب تون عبد الرزاق الى اننا لن نسمح باستئنافجزء كبير من الانشطة الاقتصادية التي لا تستدعي تجمعات كبيرة.
هذا وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا مليون إصابة حول العالم، بعد أكثر من 3 أشهر من بداية ظهوره في الصين في نهاية كانون الأول الماضي، كما تسبب الفيروس في وفاة أكثر من 51 ألف شخص حول العالم.
هذا ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على قرار يدعو إلى "التعاون الدولي" لمكافحة كورونا، وهو أول نص تعتمده المنظمة الدولية منذ تفشي الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء ماليزيا: سنسمح باستئناف الأنشطة الاقتصادية التي لا تستدعي تجمعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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