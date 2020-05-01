سانا: مروحيات إسرائيلية تطلق صواريخ على مواقع في جنوب سوريا

ذكرت وكالة الأنباء الرسميّة السوريّة "سانا" أنّ "مروحيّات العدوّ الإسرائيلي تعتدي بعدّة صواريخ من أجواء الجولان السوري المحتلّ، على مواقع في المنطقة الجنوبيّة"، مشيرة إلى أنّ "الأضرار اقتصرت على المادّيات".
وأكّد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" من جهته حصول الغارات، مشيراً إلى أنّها استهدفت مواقع عسكريّة تابعة للقوّات الإيرانيّة وميليشيات موالية لها.
ولفت الى أن "قصفاً إسرائيليّاً استهدف نقاطاً عسكريّة لقوّات النظام والميليشيات الموالية لإيران في منطقة تلّ أحمر ومحيط بلدة معرية غرب درعا، ومنطقة تلّ الأحمر الغربي في القنيطرة"، مبينا أنه لم ترد معلومات عن حجم الخسائر حتّى الآن.
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