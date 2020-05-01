سانا: مروحيات إسرائيلية تطلق صواريخ على مواقع في جنوب سوريا

ذكرت وكالة الأنباء الرسميّة السوريّة "سانا" أنّ "مروحيّات العدوّ الإسرائيلي تعتدي بعدّة ​صواريخ​ من أجواء ​الجولان​ السوري المحتلّ، على مواقع في المنطقة الجنوبيّة"، مشيرة إلى أنّ "الأضرار اقتصرت على المادّيات".

وأكّد "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" من جهته حصول الغارات، مشيراً إلى أنّها استهدفت مواقع عسكريّة تابعة للقوّات ال​إيران​يّة وميليشيات موالية لها.

ولفت الى أن "قصفاً إسرائيليّاً استهدف نقاطاً عسكريّة لقوّات النظام والميليشيات الموالية لإيران في منطقة تلّ أحمر ومحيط بلدة معرية غرب درعا، ومنطقة تلّ الأحمر الغربي في ​القنيطرة​"، مبينا أنه لم ترد معلومات عن حجم الخسائر حتّى الآن.