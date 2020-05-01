أكثر من ألفي وفاة جرّاء كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة

كشفت بيانات لجامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيّات الناجمة عن ​فيروس كورونا​ المستجدّ، أن ​الولايات المتحدة​ سجّلت 2053 وفاة جرّاء كورونا خلال 24 ساعة.

وبعد تراجع طفيف في عدد الوفيّات يومي الأحد والإثنين، سجّلت الولايات المتحدة الخميس أكثر من ألفَي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع بذلك إجماليّ عدد الوفيّات على أراضيها منذ بدء الجائحة إلى 62.906.

والولايات المتّحدة التي سجّلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية شباط هي ​الدولة​ الأكثر تضرّراً في ​العالم​ من جرّاء وباء كوفيد-19، سواء من حيث عدد الوفيات أو الإصابات.