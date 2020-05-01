كورونا يحطم “توقعات ترامب” ويسجل قفزة بالوفيات في أميركا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 1 مايو 2020 05:33 صباحاً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

سجّلت الولايات المتحدة 2053 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، حسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز، الخميس.

وبعد تراجع طفيف في عدد الوفيات يومي الأحد والإثنين، سجّلت الولايات المتحدة الخميس أكثر من ألفَي حالة وفاة لليوم الثالث على التوالي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات على أراضيها منذ بدء الجائحة إلى 62.906، حسب ما أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيّات الناجمة عن الفيروس.

والولايات المتحدة التي سجلت أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير .

وفي وقت سابق، توقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن يصل عدد الوفيات من جراء فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” في الولايات المتحدة ما بين 60000 إلى 65000 ضحية.

مصدر فيروس كورونا

وفي السياق، أكد ترامب أنه واثق من أن فيروس كورونا ربما نشأ في معمل صيني للفيروسات، لكنه امتنع عن الكشف عن الأدلة فيما يزيد التوتر مع بكين بشأن منشأ المرض الفتاك.

Advertisements

وسئل ترامب في البيت الأبيض عما إذا كان قد رأى أدلة أعطته “قدرا عاليا من الثقة” في أن الفيروس قد جاء من معهد ووهان لعلم الفيروسات.

وأجاب الرئيس قائلا “نعم، نعم رأيت”، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل، وقال: “لا يمكنني إبلاغك بها. غير مسموح لي بأن أبلغك بها”.

ورفض معهد ووهان لعلم الفيروسات الصيني الذي تدعمه الدولة تلك المزاعم. كما قلل مسؤولون أميركيون آخرون من شأن ذلك الاحتمال.

ويعتقد معظم الخبراء أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان وانتقل من الحيوانات إلى البشر.

وعبر الرئيس الجمهوري عن خيبة أمل متزايدة في الأسابيع القليلة الماضية تجاه الصين بسبب الوباء الذي أودى بأرواح عشرات الآلاف في الولايات المتحدة وحدها، وسبب انكماشا اقتصاديا، كما يهدد فرصه في الفوز بولاية جديدة في انتخابات نوفمبر.