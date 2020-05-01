الصحة العالمية: الصين ترفض بشكل مستمر طلبات المنظمة للمشاركة في التحقيق بظهور كورونا

الجمعة 1 مايو 2020

صورة أرشيفية

أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الصين غودين غاليا، أن السلطات الصينية ترفض بشكل مستمر الطلبات التي تقدمها منظمة الصحة العالمية للمشاركة في التحقيق في ظهور نوع جديد من فيروس كورونا.

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وقال الممثل في مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية "نعلم أن تم فتح تحقيقا وطنيا (صينيا) بالفعل، ولكن في هذه المرحلة لم تتم دعوتنا للمشاركة. وتواصل منظمة الصحة العالمية تقديم الطلبات (للمشاركة بالتحقيق) إلى السلطات الصينية والسلطات الطبية".

وأشار الممثل إلى أن منظمة الصحة العالمية مهمة جدًا لمعرفة كيفية ظروف ظهور الفيروس لمنع حدوث وباء جديد، مؤكدا أن السلطات الصينية لم تسمح لمنظمة الصحة العالمية للوصول إلى توثيق مختبري الفيروسات في ووهان - مركز انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق إن فريقا من الخبراء الدوليين بقيادة المنظمة توجه إلى بكين للمساعدة في التحقيقات المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من معهد بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادتها في حدوث ذلك.