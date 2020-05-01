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شكرا لقرائتكم خبر عن صحفى فرنسى لصحيفة سبق: أمير قطر السابق بين الحياة والموت بسبب فيروس كورونا والان مع التفاصيل
الجمعة 1 مايو 2020
أمير قطر السابق
أكد الصحفى الفرنسى من أصل لبنانى نادر علوش، أن حمد بن خليفة أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالى تميم، بين الحياة والموت بسبب فيروس كورونا، قائلا:"تحدثت مرتين مع دبلوماسيين أمريكيين فى بروكسل وبرلين، وقالوا لى فى المرتين إنه (حمد بن خليفة) طريح فراش المستشفى في العناية المركزة، بسبب فيروس كورونا".
وأضاف فى تصريح لصحيفة سبق السعودية،: "في آخر مرة تحدثت فيها إليهم، أكدوا لي أنه مات دماغياً مثل حالة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق آرييل شارون".
وتابع أن تفاقم الحالة الصحية للأمير السابق، وعدم تعافيه من كورونا، ترجع إلى خضوعه لعملية جراحية في المعدة قبل فترة، علاوة على بدانته، وهو ما جعله هشاً للغاية منذ الإصابة بالفيروس التاجي.
وأشار علوش إلى أن الأمير السابق يتلقى الرعاية الطبية على أيدي أطباء أمريكيين، من بينهم طبيبان يهوديان، ويحمل أحدهما الجنسية الإسرائيلية.
ووفقاً لمصادر الكاتب الصحفي فقد هرعت الدوحة إلى طلب مساعدة الولايات المتحدة فور تدهور حالة حمد بن خليفة، وهو الأمر الذي لم تمانعه أمريكا؛ نظراً للدور الذي لعبته الخطوط الجوية القطرية في إعادة مواطني الدول الغربية العالقين في آسيا، بعد أن دعمت الولايات المتحدة وأوروبا إنهاء الحظر الجوي على قطر بسبب المقاطعة.
يُشار إلى أن آخر خبر ورد في وسائل الإعلام القطرية عن أمير قطر السابق يرجع إلى تاريخ 5 فبراير الماضي، بعد أن التقط نشطاء مقطع فيديو له، وهو يجلس إلى جوار عدد من أحفاده، في مطعم سوري بسوق واقف، أحد أشهر أسواق الدوحة.
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