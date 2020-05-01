الرئيس المصري معلقا على "الحادث الإرهابي": صامدون في مواجهة قوى الشر

الجمعة 1 مايو 2020

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجهة التي نفذت الهجوم الإرهابي في مدينة "بئر العبد" بأنها "قوى الشر التي لا تزال تحاول خطف الوطن".

ونشر الرئيس المصري عبر صفحته على فيسبوك اليوم الخميس عقب العمل الإرهابي:

"نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن، لكننا بفضل الله ثم بفضل أبناء مصر وجيشه القوي، صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

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وأضاف: "رحم الله أبناءنا، وكل من قدم نفسه شهيدا أو مصابا فداء لمصر، رحم الله كل من روى بدمائه وعرقه تراب هذا الوطن كي يبقى نابضا بالحياة وتظل رايته مرفوعة، حفظ الله مصر وشعبها، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

وأعلن الجيش المصري، مساء اليوم الخميس، مقتل وإصابة 10 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر رفاعي، في بيان مقتضب، "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد".

وأضاف "نتج عنها استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود".

وتابع "تؤكد القوات المسلحة على استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن وإستقراره".