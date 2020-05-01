اتهامات وتحذيرات.. كورونا بين واشنطن وبكين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه واثق من أن فيروس كورونا ربما نشأ في معمل صيني للفيروسات، لكنه امتنع عن الكشف عن الأدلة، فيما يزيد التوتر مع بكين بشأن منشأ المرض.

وسئل ترامب في البيت الأبيض عما إذا كان قد رأى أدلة أعطته "قدرا عاليا من الثقة" في أن الفيروس قد جاء من معهد ووهان لعلم الفيروسات، أم لا.

وأجاب الرئيس قائلا: "نعم، نعم رأيت"، لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل. وقال: "لا يمكنني إبلاغك بها. غير مسموح لي بأن أبلغك بها".

الصين ترفض

رفض معهد ووهان لعلم الفيروسات الصيني تلك المزاعم، كما قلل مسؤولون أمريكيون آخرون من شأن ذلك الاحتمال.

ويعتقد معظم الخبراء أن الفيروس نشأ في سوق لبيع الحيوانات البرية في ووهان وانتقل من الحيوانات إلى البشر.

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وأمس الخميس، ردت الصين، على تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه ليست لديها أي مصلحة في ذلك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية قنج شوانج للصحفيين، إن "الانتخابات شأن داخلي للولايات المتحدة وبكين تأمل في ألا يحاول الأمريكيون جر الصين إليها".

ردٌ صيني جاء غداة تصريحات أدلى بها ترامب لوكالة "رويترز" قال فيها إن بكين "على استعداد لبذل كل ما في وسعها" لكي ينهزم في محاولته الفوز بالرئاسة لفترة ثانية في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني المقبل،

وخلال الإفادة اليومية بالبيت الأبيض حول فيروس كورونا، أشاد ترامب بالإجراءات التي اتخذتها السلطات في بلاده قائلا إنها نجحت بشكل كبير في إبقاء الوفيات أقل من مثيلتها لدى دول أخرى.

وأضاف ترامب أن إدارته اتخذت خطوات غير مسبوقة لحماية كبار السن، والفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وتابع الرئيس الأمريكي: "وفرنا أجهزة تنفس صناعي لكل من احتاج إليها من المصابين بالفيروس، وسنقدم أجهزة التنفس الصناعي للدول التي تحتاجها لمكافحة فيروس كورونا".