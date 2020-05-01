الجزائر تمنع المرشح الرئاسي السابق عزالدين ميهوبي من السفر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

منعت السلطات الجزائرية المرشح الرئاسي السابق عزالدين ميهوبي من مغادرة البلاد، وقررت سحب جواز سفره، بحسب مصادر إعلامية محلية.

ويعد ميهوبي من أبرز رموز نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، إذ شغل مناصب حكومية رفيعة بينها وزير الإعلام ثم مديرًا للمكتبة الجزائرية، وبعدها رئيسًا للمجلس الأعلى للغة العربية، ثم وزيرًا للثقافة بين عامي 2015 و2019.

كما قاد ميهوبي الاتحاد العام للكتاب العرب والاتحاد العام للكتاب الجزائريين، وهو شاعر وروائي ومن الشخصيات الثقافية البارزة في العالم العربي.

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وشغل في السابق منصب مدير الأخبار في التلفزيون الحكومي، ثم مدير الإذاعة الجزائرية الرسمية، وتصدر واجهة الأحداث السياسية بعد حبس رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى وشغور منصبه في حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

واعتلى ميهوبي وسط أجواء مشحونة العام الماضي، رئاسة الحزب الثاني في البلاد، ثم قرر خوض سباق الانتخابات الرئاسية التي أفضت إلى فوز عبدالمجيد تبون، بعد صراع مثير على المركز الأول.

ولم تتسرب معطيات عن قضايا الفساد التي يتابع فيها آخر وزراء الثقافة في عهد بوتفليقة، لكن متابعين ربطوا الأمر بتلاعبات في صفقات عمومية وإنتاجات ثقافية وفنية.

وجاء ذلك بعد ساعات بعد إيداع المنتجة سميرة حاج جيلاني رهن الحبس المؤقت.

وتوبعت المديرة المركزية السابقة في وزارة الثقافة، بأربع تهم تتعلق بـ"سوء استغلال الوظيفة، وغسل الأموال، وتبديد المال العام، وتحويل رؤوس أموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة".

ويعتقد مراقبون أن ملف الإنتاج السينمائي في البلاد، سيقود ميهوبي إلى متاهات قانونية، بسبب إنفاق مبالغ مالية ضخمة في إنتاج أفلام تاريخية دون أن تتجسد على الأرض.