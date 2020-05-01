الجيش السوداني: سنتخذ إجراءات قانونية ضد قناة الجزيرة بعد بثها خبر كاذب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

نفت القوات المسلحة السودانية الخبرالذى بثتة قناة الجزيرة الاخبارية حول وصول طائرة إماراتية الى السودان ونقلها جنودا لدعم احد طرفي الصراع في ليبيا.

وقالت فى بيان صحفي أصدره العميد ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمي للقوات المسلحة" بثت قناة الجزيرة الاخبارية معلومات كاذبة تندرج تحت عملية تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي للتشكيك في مصداقية قيادة البلاد ونواياها المحايدة تجاه الصراع في ليبيا...وذلك بنسج اخبار كاذبة بالتزامن مع هبوط طائرة إماراتية بقاعدة الخرطوم العسكرية بمطار الخرطوم في إطار المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية قيادة وشعبا بمناسبة شهر رمضان المعظم للأسر الفقيرة تحتوي على مساعدات صحية وانسانية وكان في استقبالها السفيرالإماراتي بالخرطوم ولجنة استقبال رسمية من الحكومة السودانية"،حسبما ذكرت اليوم الخميس وكالة الأنباء السودانية(سونا).

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وأضاف البيان "ولم يكن من طبيعة مهمة هذه الطائرة نقل اي محتويات أخرى من السودان والحديث عن حضور مسؤول أمني إماراتي وحمل الطائرة لعسكريين سودانيين لدعم احد الفرقاء الليبيين عار من الصحة".

وأكد البيان أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه قناة الجزيرة الاخبارية بما يحفظ حقوق السودان قيادة و شعبا ويحفظ سيادته ومحاسبة كل من تسول له نفسه ترويج اخباروشائعات كاذبة للمساس بامن واستقرار السودان".

وتابع البيان" ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلا والذي لم يتم فيه تحري المهنية الصحفية والمصداقية والدقة واخذ الخبر من المصادر الرئيسة".

واختتم البيان "شكر السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام دولة الإمارات العربية قيادة وشعبا وابناء الشيخ زايد لدعمهم السخي والمتواصل لاخوتهم السودانيين بلا من ولا أذى".