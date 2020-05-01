شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة البرلمان": نتابع إجراءات توريد محصول القمح لتقليل نسبة الفاقد ومنع التكدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستتابع خلال الفترة المقبلة مع جميع التنفيذيين المعنيين بالمنظومة الإجراءات الخاصة بدعم الفلاح التى سبق وأن تم الإعلان عنها، وذلك لترجمتها فى صورة قرارات حقيقية على أرض الواقع، سواء تلك الخاصة بدعم قطاع الزراعة، وأن يُدرج الفلاح ضمن جميع المبادرات التى اتخذتها الحكومة للتخفيف عن كاهل المواطنين جراء أزمة فيروس كورونا، ومبادرات البنك المركزى، بالإضافة لمتابعة موسم حصاد القمح والإجراءات التى تم الإعلان عنها أيضا فى هذا الصدد.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هناك حزمة من القرارات الاقتصادية التى تم الإعلان عنها فى مستهل أزمة فيروس كورونا، وتم عقد لقاء مع وزير الزراعة بشأن هذا الأمر، وتم الاتفاق على إدراج الفلاح ليتمتع بحزمة القرارات الصادرة، خاصة وأنه من الفئات الأكثر تضررا نتيجة الأحداث الجارية، سواء مبادرة البنك المركزى، أو توفير الأسمدة، أو المستلزمات الزراعية بشكل عام.

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وأضاف رئيس اللجنة، أن اللجنة سبق وأن طالبت بضرورة وضع خطط استباقية وسيناريوهات بشأن استلام محصول القمح من الفلاحين، سواء من خلال زيادة نقاط التجميع، وتجهيز الشون والصوامع، والقضاء على ظاهرة الوسيط، لمنع الفاقد، حيث تصل نسبة الفاقد فى بعض المواسم إلى ما يقرب من 20%، وهذا يمثل إهدار، مؤكدا أن اللجنة ستتابع تنفيذ كافة هذه الإجراءات على أرض الواقع مع الوزارات المعنية.

وشدد الحصرى، على أهمية إتباع الإجراءات الوقائية فى عمليات جمع المحصول وتوريد وصرف المستحقات على أن يتم الالتزام بالتعليمات الصادرة من منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار الفيروس.