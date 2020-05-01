شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تدعو العمال للتوجه لـ"العاصمة الإدارية والعلمين" لتعويض نقص العمالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد علاء عصام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن التنسيقية ستعمل على توجيه أحزابها لتوعية العمال وتعريفهم بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمال للتوجه للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة لوجود نقص فى العمالة فى هذه المناطق، وذلك لاستلام عملهم.

ولفت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أنه لابد من الإعلان والتوعية بأماكن العمل التى يوجد بها نقص لما تمثله من فرص عمل كبيرة، موجها التحية للعمال والذين يمثلون شركاء رئيسيين فى التنمية، كما أن تخصيص الرئيس للعمالة غير المنتظمة منحة فى ظل أزمة كورونا يؤكد أن الرئيس السيسى يهتم بالعمال ويضعهم فى المقام الأول.

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وطالب "عصام" القطاع الخاص بعدم تسريح العمال وتوفير ضوابط السلامة الصحية لعملهم، خاصة وأن الدولة وفرت كافة التسهيلات لأصحاب القطاع الخاص لعدم التفكير فى تسريح أو اقتطاع جزء من الرواتب.

ووجه "عصام" التحية للرئيس عبد الفتاح فى دعم أصحاب المعاشات والتوجيه بصرف حقوقهم المالية، مؤكدا أن الرئيس لم ينسى حقوق العمال فى أزمة تحدث فى مصر.