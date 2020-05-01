"الوفد" ينعي شهداء قواتنا المسلحة في حادث بئر العبد

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ببالغ الأسى وعميق الحزن استشهاد وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة البواسل، إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد.

وأعلن أبو شقة دعم حزب الوفد الكامل للقوات المسلحة، في استمرار أعمالها القتالية ضد العناصر الإرهابية، والمحافظة على أمن واستقرار الوطن.

وأكد أبو شقة، أن هذه الأعمال الإرهابية لن تثني القوات المسلحة عن أداء واجبها الوطني، بل تزيدها إصرارا وإرادة لاستكمال المهمة المقدسة للذود عن الوطن والمواطن.



وأشار أبو شقة، إلى أن حزب الوفد وجميع أفراد الشعب المصري، يزدادون تقديرًا لما يبذله رجال القوات المسلحة من جهود لحماية أمن مصر وسلامة أراضيها واستقرار الوطن