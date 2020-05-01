شكرا لقرائتكم خبر عن حزب مستقبل وطن يدين الحادث الإرهابى في بئر العبد وينعى شهداء الواجب والوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان حزب مستقبل وطن، الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف إحدى المركبات المدرعة فى جنوب مدينة بئر العبد، بمحافظة شمال سيناء، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة ضابط وضابط صف و8 جنود.



ونعى حزب مستقبل وطن، بكامل قياداته وأعضائه وهيئاته، شهداء القوات المسلحة فى حادث مدينة بئر العبد الإرهابي، الذين ارتقوا جراء الاستهداف الإرهابي.

وأشار إلى قوة إرادة وعزيمة الشعب المصري وتماسكه ووقوفه صفاً واحداً خلف قيادته السياسية وجيشه العظيم وجهاز الشرطة القوى لحفظ أمن واستقرار الوطن ومواجهة الإرهاب فى الداخل والخارج.



وأكد الحزب أن العمليات الإرهابية لن تزيد الجيش وجموع الشعب إلا تماسكاً وقوة لمواجهة الإرهاب الأسود واقتلاع جذوره، مشددا على دعمه للقوات المسلحة والشرطة في استمرارها للأعمال القتالية ضد العناصر الإرهابية للمحافظة على أمن الوطن واستقراره.



ودعا حزب مستقبل وطن، الله، عز وجل، أن يسكن شهداء الواجب فسيح جناته مع الصديقين والأبرار وأن يعجل بشفاء المصابين.